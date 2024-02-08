بمحتوى يُغري ويُضلل.. شبكات التهريب تغزو مواقع التواصل

تُشكلّ مواقع التواصل الاجتماعي مسرحًا واسعاً لظاهرة تهريب البشر.. حسابات ومجموعات تغزو المنصات وتُقدم ما يسمى "خدمات" نقل المهاجرين من دول شمال إفريقيا إلى أوروبا عبر رحلات محفوفة بالمخاطر، خاصةً مع تدفق كبير للمهاجرين من دول جنوب أفريقيا إلى تونس و ليبيا.

وبمحتوى يُغري ويُضلل من يتأمّل و يسعى للهجرة، ينتشر على هذه الصفحات ويُقدم وعودًا كاذبة بسهولة الوصول إلى أوروبا.

حتى تفاصيل الرحلات، تقوم هذه الصفحات بتزويد الراغبين بالهجرة بعناوين وأرقام هواتف لما يزعمون أنهم مهربون، مع تقديم شرح تفصيلي لترتيبات الرحلة وغيرها من المعلومات وأغلبها غير صحيحة.

المعلومات المُضللة المنشورة تُشكلّ مخاطر كبيرة على حياة المهاجرين، فوعود الوصول المضمون تُغريهم بخوض رحلات محفوفة بالمخاطر.

وتُظهر مقاطع الفيديو التي تُنشر على هذه الصفحات مشاهد الفرحة لعدد من الشباب وهم على متن قوارب، مدّعين وصولهم إلى أوروبا، هذه المشاهد تُشكلّ رسالة تشجيعية للشباب الباحث عن الأمل في حياة أفضل، دون وعيٍ بحقيقة المخاطر التي تنتظرهم.

ويظهر حجم التفاعل مع هذه المنشورات والإعلانات وحجم الإقبال على هذه الحسابات والصفحات، أنّ هناك الكثير من المهاجرين وهم في الطريق إلى خوض تجربة الهجرة غير الشرعية المحفوفة بالمخاطر والتي قد تنهي حياتهم، أملا في الوصول إلى أوروبا.