بتصريح "صادم".. كيف هز ترامب الناتو وفجر غضباً عارماً؟

تصريح لا يتجاوز 25 ثانية لدونالد ترامب هز أركان الناتو، وأثار غضب البيت الأبيض وقلق أعضاء الحلف الجانحين كما وصفهم.. فماذا فعلت يا ترامب؟؟

بتصريحك شغلت العالم بينما عكف دبلوماسيون على تحليله باعتباره "الأكثر إثارة للجدل بشأن الناتو" من رئيس أميركي سابق، لطالما وجه انتقادات للحلف خلال ولايته.

حديث ترامب، الذي جاء خلال تجمع انتخابي في ولاية ساوث كارولينا، تضمن قوله لأحد أعضاء حلف الناتو، حينما كان رئيسا للولايات المتحدة، إنه "لن يدافع عن الدول التي لا تخصص حصة كافية من ميزانيتها إلى الشق الدفاعي"، بل وتمادى بالقول إنه سوف "يشجع روسيا" على مهاجمة تلك الدول".

تشير استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة إلى أن ترامب يتصدر بفارق كبير عن منافسته الوحيدة، نيكي هايلي، في سباق الحصول على تذكرة الترشح عن الحزب الجمهوري.

من جانبه، قال كبير مستشاري ترامب، جيسون ميلر، إن الرئيس السابق "دفع الحلفاء في الناتو إلى زيادة إنفاقهم الدفاعي من خلال مطالبته لهم بذلك، لكن جو بايدن سمح لهم مجددا باستغلال أموال دافعي الضرائب الأمريكيين".

صحيفة الواشنطن بوست قالت في تقرير لها إن بعض الساسة الأوروبيين اعتبروا أن ما جاء على لسان ترامب يمثل "تهديدا أمنيا" للقارة.

وحذر الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، في بيان، من أن "أية إشارة إلى أن الحلفاء لن يدافعوا عن بعضهم البعض تقوّض أمننا برمته "

فيما قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الحلف لا يمكن أن يكون تحالفا عسكريا "انتقائيا" يسير وفق أهواء الرئيس الأميركي..

ردود الفعل لم تقتصر على المستوى الدبلوماسي، بل أيضاً على المستوى السياسي في دول الناتو..

فقد نقلت الصحيفة الأميركية عن أحد كبار المشرعين الألمان نوربرت روتغن، الذي عمل مساعدا للمستشارة السابقة أنغيلا ميركل، إن أوروبا "بحاجة إلى الاستعداد لتكون قادرة على الوقوف بمفردها".

وأضاف: "يجب على الجميع مشاهدة هذا المقطع لترامب، وأن يدركوا أن أوروبا ربما لن يكون أمامها خيار سوى الدفاع عن نفسها."

وعلى وجه الخصوص، مثّلت تعليقات ترامب قلقا أكبر لدول خط المواجهة في الناتو، مثل بولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، التي كانت إما تحت سيطرة موسكو أو تم دمجها بالكامل في الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة.. وترتفع المخاوف هناك نظراً للحرب الروسية على أوكرانيا التي قد تمتد لوقت أطول بكثير مما كان متوقعا..

اللافت أن السياسيين الروس لم يوفروا فرصة التعليق على ما فعله تصريح ترامب بأعضاء حلف الناتو، فقالوا مازحين إنهم يتوقعون من روسيا أن تقوم بدور "محصلي ديون" الحلف.