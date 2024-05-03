خان يونس.. أكبر مدن القطاع تمسي "أطلالاً" بعد خروج الجيش الإسرائيلي

هنا كانت "خانيونس" ثاني أكبر مدن القطاع بعد مدينة غزة، بتعداد سكان يصل إلى نصف مليون مواطن..

وهكذا أصبحت.. أثرأً من بعد عين.. عقب خروج الجيش الإسرائيلي، الذي دكّ بنيرانه وصواريخه كلَّ بقعةٍ فيها دون استثناء

هنا خانيونس التي كانت في غابر الأزمان ملجأً للمسافرين والرحالة من عناء الطريق، واليوم باتت عاجزةً حتى عن إيواء أهلها

أربعة أشهر عسكر فيها الجيش الإسرائيلي في المدينة، بأسطول طائراته الحربية ودباباته وألويته العسكرية، التي حرثت الأرض حرثاً.. مخلفةً وراءها أنقاضاً في مهب الريح، كما حياة أهلها الذين فقدوا كل ما يملكون.. بيوتَهم.. ذكرياتِهم.. وبعضاً من أحبائِهم

هنا خانيونس.. حيثُ كل بقعةٍ أصبحت نسخةً عن أختها، والقاسم المشترك بينها دمارٌ على مدِّ النظر..

هنا خانيونس التي نالت نصيبها من الخراب بعد جارة حدودها الشمالية "دير البلح".. فهل تسلمُ منه جارتُها الجنوبية "رفح"؟.