النجارة.. المهنة الأولى للصابئة المندائية في العراق

لم يتبقَّ من عائلته إلا هو وزوجته اللذان يرفضان الهجرة من هذه المدينة لتعلقهم بها فرحان يحيى ابن محافظة ميسان العراقية، يعمل منذ 60 عاماً على صناعة آلات الزراعة البسيطة، ويقول إن معتقده الصابئ يأمره بذلك كجزء من وجوده في هذا العالم، وأن مهنة "النجارة" تعتبر أقدم مهنة في تاريخ البشرية، وأول من عمل بها هو نبي الله آدم (عليه السلام)، إذ علّمه الرّبّ الكلمات والمهن.

مهنة النجارة وأدواتها من أول وأعرق المهن للصابئة المندائية في هذه السوق، وتم تداولها لأكثر من قرن في هذا المكان، ويعمل فرحان من خلالها على صناعة أدوات الفلاحة، من المعول والمسحاة والكرك والمنجل والمرواح، وغيرها من الأدوات التي تدخل في الزراعة والحصاد، إضافة إلى أدوات الطبخ خاصة المستخدمة من قبل سكان الريف.