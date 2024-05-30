هكذا انتشرت الصراصير في العالم!

الصراصير حشرات لا تقدر أن تفارق الحياة الاجتماعية ومعروف عنها روح العمل الجماعي.. ولكن كيف غزت الصراصير كوكب الأرض؟

دراسة حديثة كشفت كيفية تمكن الصراصير الصغيرة المعروفة باسم "الصراصير الألمانية" من الانتشار بجميع أنحاء العالم انطلاقا من موطنها الأصلي في جنوب آسيا منذ أكثر من ألفي عام.

رحلة الصراصير وفق الدراسة المنشورة في مجلة أمريكية بدأت من جمع القمامة في الحضارات الآسيوية القديمة انتقالا إلى منازل البشر لتتوافق بشكل وثيق مع التحولات التاريخية الكبرى في التجارة العالمية والاستعمار والحرب.

الصراصير الحديثة تطورت من الصرصور الآسيوي البري المعروف علميا باسم " بلاتيلا أساهينا" قبل نحو 2100 عام، وبعد مرور ألف عام ونمو النشاط التجاري والعسكري بين جنوب آسيا والشرق الأوسط وأوروبا لاحقا انتشرت الصراصير، ويعتقد أنها كانت تنتقل عبر سلال الغذاء الخاصة بالجنود والمسافرين.

الصراصير هذه دخلت لأول مرة إلى أوروبا منذ حوالي 270 عاما وانتقلت بعد ذلك من أوروبا إلى الأمريكيتين قبل حوالي 120 عاما.