هالك النساء.. تعرف على أقوى امرأة في هولندا

قيل إنها أقوى امرأة في هولندا، تبلغ من العمر 34 عاما بسواعد تحدت فيها أرنولد شوارزنيجر، الهولندية جاكي كورن أو هالك الإناث كما وصفوها.

عشقت الكيك بوكسينغ منذ الصغر، وكان عام كورونا 2020 فرصة لها لمضاعفة كتلتها العضلية، حيث قضت معظم وقتها في صالات التدريب كما قالت، تمارس كمال الأجسام وترفع الأثقال، لكنها لا تنقطع عن لعبتها المفضلة في حلبة الملاكمة، ونظامها الغذائي لا يسمح لها إلا أن تكون بهذا الشكل، مع عشرة بيضات يوميا وقرابة النصف كيلو من اللحوم أو الدجاج وغيرها من المكملات الغذائية التي وصلت معها وبفضل التمارين اليومية إلى وزن يقارب الـ160 كغ.

بمحيط 60 سم لعضلة ذات الرأسين، تشارك جاكي تفاصيل تمارينها عبر صفحتها في إنستغرام مع 50 ألف متابع تقريبا، وحصلت بفضل مجموعة من الصحف التي اهتمت بشأنها وآخرها ديلي ستار على مجموعة من فرص العمل بما في ذلك المشاركة في عروض المصارعة، لكنها تطمح لكي تنتقل لمرحلة متقدمة وبأن تكون جزءا من لعبة WWE في المستقبل القريب، كما أنها ترى نفسها ملهمة للنساء عندما يتعلق الأمر في الثقة بالنفس واللياقة البدنية، وفق تعبيرها.