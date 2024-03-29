"حرائق نهاية العالم" تجتاح 20 ولاية في المكسيك

20 ولاية من أصل 32 في المكسيك تستعر بغاباتها النيران، التي من شدتها واتساع امتدادها الجغرافي وُصفت بـ "حرائق نهاية العالم" حيث امتدت على مساحة 6 آلاف هكتار، ما استدعى عمليات إخلاء واسعة للسكان وإغلاق الكثير من الطرق، بينما أُعلنت وفاة 4 أفراد واحتراق الكثير من الممتلكات.

الحرائق اندلعت بسبب ظروف الحرارة والجفاف التي تعيشها المكسيك مؤخراً، والتي توقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية استمرارها، إلى جانب قلة الأمطار حتى 30 مارس الجاري على الأقل.

حيث تجاوزت الحرارة 40 درجة مئوية في أجزاء من جنوب وغرب المكسيك، فيما تعدت 30 درجة مئوية في معظم أنحاء البلاد. الأمر الذي يرجح احتمالات انتشار أكبر للحرائق في الأيام المقبلة.. بينما يعمل 5 آلاف و700 فرد في فرق الطوارئ على احتوائها.

اللجنة الوطنية للغابات في المكسيك أبلغت عن حوالي 126 حريقا، وقالت في منشور على منصة "إكس" "تم إخماد 31 حريقا في الغابات ولا يزال هناك 95 حريقا نشطا، بينما زادت حرائق الغابات بنسبة 60% خلال 24 ساعة".