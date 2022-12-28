إطلالة من الصحراء.. أين يختبئ سيف الإسلام القذافي؟

ما بين إطلالة من قلب الصحراء وابتسامة عريضة بزي شبيه بأسلوب والده، يبقى ظهور سيف الإسلام في كل مرة محط اهتمام الليبيين.

اهتمام يعكس ربما تزايد شعبيته وسط حنين من الليبيين إلى الأمن والرخاء في عهد والده، ورغم ترشحه للرئاسة إلا أن سيف الإسلام بقي متواريا عن الانظار، فهو مطلوب للجنائية الدولية وتلاحقه العديد من الميليشيات الليبية.

ويعتقد أن سيف يتنقل باستمرار بين الزنتان ومنطقة فزان بين أنصاره الحريصين على أمنه، فلم يسبق أن سُرب موقع مقر إقامته أو حتى صورة له دون علمه.