تسريبات مخابراتية أمريكية تتهم موالين لأوكرانيا بتخريب نورد ستريم

تسريبات مخابراتية أمريكية، عن المتسبب في تخريب خطي أنابيب نورد ستريم لنقل الغاز من روسيا إلى غرب أوروبا، تشير إلى تورط مجموعة موالية لأوكرانيا في العملية، وذلك أقل من شهر من طلب موسكو لواشنطن إثبات عدم ضولعها في العملية.

صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أن معلومات استخباراتية جديدة راجعها مسؤولون أمريكيون تشير إلى أن جماعة مؤيدة لأوكرانيا، يرجح أنها مؤلفة من أوكرانيين أو روس، نفذت الهجوم على خط أنابيب نورد ستريم العام الماضي، لكن المعلومات الاستخبارية لم تتوصل إلى نتائج قاطعة.

ووصفت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الهجمات التي وقعت في سبتمبر أيلول 2022 على خطوط أنابيب الغاز بأنها "عمل تخريبي"، فيما ألقت موسكو باللوم على الغرب.