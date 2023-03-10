سر قائمة الزواج "من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال".. العروسان يرويان التفاصيل

لا ذهب ولا أي شيء حوته قائمة منقولات الزواج هذه كالمعتاد في مصر، لكن الكثيرين اعتبروها أثقل من ذلك بكثير، ولما لا فقد احتوت على عبارة ذات دلالة وتوصية "من يُؤتَمَن على العِرض لا يُسأل عن المال.. اتق الله في كريمتنا".

صورة القائمة أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وها هو العريس كريم محمد ابن محافظة الإسكندرية يروي لإرم نيوز، عن شعوره عندما قدم له والد عروسه القائمة للتوقيع عليها.

العروس إنجي عصام بدورها تحدثت عن سر كتابة والدها لهذه الجملة فقط في القائمة.

العروسان تحدثا كذلك عن بداية تعارفهما، وكيف وصلا معا لهذه المرحلة من الثقة المتبادلة.

بدوره أوضح والد العروس أن ما جعله يكتب هذه العبارة هو ما وجده من كريم خلال فترة خطوبته بابنته.

والآن جاء دوركم لقول رأيكم في ما تضمنته هذه القائمة هل تؤيدوه أم لا؟