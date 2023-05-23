بعد أزمة الدولارات.. محمد رمضان يتبرع لإنقاذ حياة مريضة

بعد ساعات من انتقاده اللاذع للفنان محمد رمضان، بسبب صورة الدولارات، كشف أستاذ أمراض القلب المصري الشهير جمال شعبان، في تصريحات لإرم نيوز عن مفاجأة سارة.

الرئيس الأسبق لمعهد القلب في مصر، قال إن محمد رمضان تواصل معه بالفعل، والتقاه، حيث قدم الفنان المصري تبرعا، لإنقاذ حياة مريضة في المنيا بصعيد مصر، تعاني خطر السكتة القلبية، عبارة عن تحمل تكلفة تركيب جهاز لها تصل قيمته إلى ٣٠٠ ألف جنيه مصري، أي حوالي 10 آلاف دولار. واعدا بتقديم المزيد من التبرعات لمرضى القلب.

الطبيب المصري، قال إن رمضان تقبل نقده بصدر رحب، معتبرا أن هذا أفضل نقد بناء وُجه إليه، فيما اقترح عليه الطبيب إنشاء "جمعية محمد رمضان الخيرية".