زعيم فاغنر يتحدى وزير الدفاع الروسي بالذهاب إلى باخموت

"أطلب منك المجيء إلى باخموت".. تحدٍ وجهه زعيم مجموعة "فاغنر" الروسية "يفغيني بريغوجين" إلى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

وخاطب بريغوجين في رسالته شويغو، قائلا: "في ضوء خبرتك القتالية الممتدة على مدار سنوات أطلب منك المجيء إلى باخموت التي تخضع لسيطرة الوحدات الروسية وتقييم الوضع بنفسك".

لكن يبدو أن "بريغوجين" تعمد السخرية من "شويغو" حين أشار إلى "سنوات خبرته القتالية" إذ إن الوزير الروسي لم يخدم أبدا في صفوف الجيش رغم أنه يحمل لقب جنرال عسكري.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يوجه فيها زعيم "فاغنر" مثل هذه الرسائل للقيادات العسكرية الروسية، وهي ربما تعكس نزاعات وشقاقات داخلية.