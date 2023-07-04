حالة نادرة.. تسجيل ولادة توأم سيامي في العراق

سجلت صالة الولادة في مستشفى الكوت للنسائية والأطفال بمحافظة واسط العراقية ولادة توأم سيامي (متلاصقين)، في حالة تعتبر من الحالات النادرة.

وذكرت وكالة "شفق نيوز" المحلية نقلًا عن دائرة صحة واسط قول الدكتورة بشرى هاشم العقابي، اختصاص نسائية وتوليد، إن "المريضة التي تم تحويلها من مستشفى الشهيد فيروز العام بقضاء الحي تم تشخيصها مسبقاً بتوأم سيامي، والتي تعتبر من الحالات النادرة".

وأضافت أنه "أجريت لها الفحوصات المختبرية كافة والسونار لإجراء عملية قيصرية طارئة، لتخرج بعدها المريضة بصحة جيدة، وتحويل التوأم (السيامي) إلى وحدة الخداج والعناية المركزة؛ لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لهما".

من جهته، قال الدكتور سجاد جعفر إنه تم تسجيل حالة نادرة من نوعها وهي توأم ملتصق في منطقة الصدر والبطن.

وأضاف، لـ"إرم نيوز"، أن حالة التوأم الصحية تخضع للمراقبة كونها حالة خطرة ومعقدة وتحتاج إلى عناية مركزة".

وفي إشارة إلى الأعضاء المشتركة لدى التوأم الإناث، قال جعفر إن "التوأم لديهما قلب وكبد مشتركان، أما بالنسبة لجهاز الهضم فهو مفصول، حيث امتلكت كل طفلة كليتين".

وعن مستقبل الحالة الصحية، أشار إلى أنه ستتم إحالة التوأم إلى العاصمة بغداد، لمتابعتهما من قبل نخبة من الأخصائيين، الذين سيحددون بدورهم مستقبل الحالة، والآلية المتبعة لإجراء العملية ونسب نجاحها.