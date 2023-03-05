حالات تسمم غامضة تطال طالبات المدارس في إيران

ظاهرة تسمم طالبات المدارس تتسع بشكل لافت في إيران وسط حالة من القلق والخوف بين المواطنين.

وسائل إعلام إيرانية كشفت أن أكثر من ألفي طالبة نقلن إلى المستشفيات إثر تعرضهن للتسمم منذ نوفمبر الماضي.

حالات التسمم هذه ظهرت للمرة الأولى في مدينة قم قبل أن تصل إلى نحو 14 مقاطعة إيرانية، مخلفة موجة غضب عارمة في البلاد، فيما تواصل السلطات التحقيق مع من وصفتهم بـ"المسؤولين المحتملين".

نواب إيرانيون اعتبروا أن التسمم المتسلسل في البلاد سببه "عمل بيولوجي".

مسؤولون ألقوا باللوم على من وصفوهم بـ"المعارضين والأعداء" في حوادث التسمم، فيما ذهبت وسائل إعلام معارضة إلى اتهام جماعة متطرفة معادية لتعليم الفتيات بتعمد تسميم الطالبات لإبقائهن في المنازل.

نتائج فحوصات السموم التي توصلت إليها وزارة الصحة أظهرت أن المادة السامة المستخدمة تتكون بشكل خاص من غاز النيتروجين N2 المستخدم في الصناعة أو كسماد زراعي.