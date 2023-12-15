ملحم رياشي: القوات اللبنانية تخوض معركة التمديد لقائد الجيش

قال نائب "القوات اللبنانية" والوزير السابق ملحم رياشي، إن "القوات اللبنانية تخوض اليوم معركة التمديد لقائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون، وهي ماضية بمعركتها إلى الحد الأقصى".

ويعيش لبنان جدالاً سياسياً حاداً بين مجلس النواب (البرلمان) ومجلس الوزراء، بشأن التمديد لقائد الجيش اللبناني العماد جوزف عوف، في ظل الشغور الرئاسي بلبنان والمعارك في الجنوب.

وشدّد النائب رياشي، في لقاء مصور مع "إرم نيوز" من العاصمة اللبنانية بيروت، على أن حزبه يعتبر قضيتي الأمن القومي والجيش اللبناني "غير قابلتين للمزاح أو المساومة".

وأوضح رياشي: "إن القوات اللبنانية التي قاطعت الجلسات التشريعية بغياب رئيس على سدّة الجمهورية، تؤمن النصاب اليوم سعيا لتشريع ما يسمى قانون تمديد ولاية رتبة عماد لسنة واحدة في مجلس النواب".

وأضاف: "ربما يتم تعديل هذا القانون، بالاتفاق مع غيرنا من الكتل النيابية، لتوسيع مروحة التمديد لرتب أخرى في الأسلاك العسكرية".