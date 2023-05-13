"الصوت الجريح".. رحيل الفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر

توفي الفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 80 عامًا.

ووُلد الراحل، العام 1941، وبدأ حياته المهنية كموظف في وزارة الداخلية قبل أن يتفرغ لقسم الموسيقى في وزارة الإعلام.

وامتدت رحلة عطائه إلى 60 عامًا أثرى خلالها الساحة الفنية بالعديد من الأعمال الغنائية واشتهر بلقب "الصوت الجريح".

ويعد "عبد الكريم عبد القادر" من أشهر فناني الكويت والخليج العربي في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.

وأثارت وفاته موجة من الحزن بين رواد التواصل الاجتماعي الذين نعوه بكلمات مؤثرة.