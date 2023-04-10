تحذير أمريكي من هجمات إيرانية على سفن إسرائيلية في الخليج

تحذير أمني واسع أطلقه الجيش الأمريكي للتنبيه من هجمات قد تستهدف سفنا تجارية مدنية مملوكة لإسرائيل تبحر في منطقة الخليج وبحر العرب ردا على الضربات الإسرائيلية في سوريا.

مسؤولون أمريكيون قالوا إن قوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني قد تستهدف تلك السفن بواسطة طائرات مسيرة وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وبعد يوم واحد من هذا التحذير سارعت البحرية الأمريكية إلى إرسال الغواصة "يو إس إس فلوريدا" التي تعمل بالطاقة النووية والمزودة بصواريخ موجهة إلى منطقة الشرق الأوسط لردع إيران والحفاظ على استقرار أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم بحسب الصحيفة.

ورأت الصحيفة أن الإعلان عن موقع الغواصة يعد أمرا غير معتاد من الجيش الأمريكي الذي لا يفصح عادة عن أماكن تواجد غواصاته وهو بمثابة رسالة لطهران.

وكانت إسرائيل قد كثفت من غاراتها على أهداف تابعة لإيران في سوريا خلال الفترة الماضية مما أسفر عن مقتل عناصر تابعة لها.