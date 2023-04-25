طبيبة مصرية تروي تفاصيل قفزها بـ"ملاية سرير" من الطابق الثالث هربا من زوجها

هذا المشاهد المثيرة لطبيبة مصرية، والتي تصدرت وسائل التواصل الاجتماعي الأيام الماضية، ورائها الكثير من التفاصيل، كشفتها في تصريحات لـ"إرم نيوز".

الطبيبة عزة، التي قفزت من شرفة شقتها بالطابق الثالث، من أحد المباني السكنية في الإسكندرية، هربا من زوجها، ترقد حاليا في أحد المستشفيات للعلاج من الإصابات التي تعرضت لها.

وروت الطبيبة المصابة، كيفية تعرفها على زوجها، في كلية طب جامعة الإسكندرية، ثم بدأت بينهما قصة حب، تكللت بالزواج، ثم الإنجاب، لكن تفاقمت المشاكل، حتى جاء مشهد الهروب إثر مشاجرة.