"الأرض الفائقة".. كوكب جديد قد يصلح للسكن

الأرض الفائقة، عالم أكبر من كوكب الأرض، واكتشاف علمي مثير، عثر عليه علماء الفلك حديثا.

الكوكب الذي يُقدر حجمه بمرة ونصف مقارنة بحجم كوكبنا، يستغرق أكثر من 19 يوما أرضيا لإكمال دورة واحدة حول نجمه.. وبينت صور الأقمار الصناعية أنه صالح للسكن، حيث يتم احتساب هذه المعطيات بناء على عوامل عدة مثل حجم النجم الذي يدور حوله، ودرجة حرارته وكتلته، إضافة إلى انعكاس سطح الكوكب.

يدور الكوكب المُكتشف حول نجم يبعد حوالي 137 سنة ضوئية عنه، وهو كوكب عملاق يُعرف باسم TOI-715b، اكتُشف باستخدام القمر الصناعي لمسح الكواكب العابرة TESS التابع لناسا، لكن من غير المعروف حتى الآن ما إذا كان هذا الكوكب قريبا بدرجة كافية من التعرض للتوهجات النجمية والإشعاعات، ما قد يؤدي إلى تآكل غلافه الجوي وتبخر مائه، والحد من قدرته على أن يكون صالحا للحياة.