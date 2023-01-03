قصر في حي راقٍ.. تعرف على مكان إقامة رونالدو وعائلته في السعودية

الرفاهية تنتظر كريستيانو رونالدو.

هكذا عنونت صحيفة "ديلي ميل" تقريرا لها سلطت فيه الضوء على المكان المتوقع لإقامة اللاعب البرتغالي في الرياض، عقب انتقاله إلى صفوف نادي النصر السعودي.

بحسب الصحيفة، من المرجح أن يعيش رونالدو وعائلته، في حي المحمدية الراقي، أو حي النخيل، المشهور بمدارسه الدولية.

وتتميز المنطقتان بأنهما قريبتان من ملعب نادي النصر، وتضمان عددا كبيرا من المجمعات السكنية الراقية.

وهناك قصر في حي مكة، أشارت "ديلي ميل" أيضا إلى احتمالية أن يقيم فيه رونالدو.

يتألف القصر من ثماني غرف نوم، ومسبح أولمبي، وشلال، وثلاث فلل إضافية مجاورة، ويبلغ ثمنه أكثر من 14 مليون دولار.