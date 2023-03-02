فتاة تتحدى والدها وتمنحه كليتها دون معرفته

في معركة الحب ينتصر دائما من يعطي أكثر، تتجسد القصة هنا مع الابنة ديلين، التي حاولت كثيرا إقناع والدها بالتبرع بكليتها، عله يتخلص من عذاب غسيل الكلى المزمن.

بلهفة الأب، رفض الستيني الأمريكي جون كل الطروحات، فاختارت ابنة الـ25 عاما التبرع سرا، في الوقت والمكان المناسبين، وبالفعل وبمجرد أن بات جسد الوالد جاهزا للزرع، أجرت الفحوصات اللازمة للتأكد من التطابق، والمباشرة بالجراحة.

أجرى جون العملية دون معرفة هوية المتبرع، وبعدما استيقظ، اكتشف أن المتبرع كان فلذة كبده ديلين، التي اختارت ارتداء مريول الجراحة هي الأخرى، تطبيقا لمقولة، الموت سويا أفضل من حياة بائسة.