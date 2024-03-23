أنفاسه تسبب حروقاً للبشر.. "تنين الكومودو" يظهر في مصر

بعد إعادة نشر فيديو لاثنين منه يتصارعان على طريق رئيسي في مصر.. وظهوره سابقاً في حلقات برنامج مقالب "رامز تحت الأرض" منذ عدة سنوات..

ما هو "تنين الكومودو" الذي أثار الرعب في قلوب المارة بمصر ِ من تواجده في هذا المكان؟

حيوان مفترس يعدُّ أضخم وأثقل السحالي في العالم، ذكوره تفوق الإناث حجماً حيث يبلغ طوله 3 أمتار، ووزنه حوالي 90 كيلوغراماً، فيما تنمو الإناث إلى 1.8 متر تقريباً، متوسط عمره حوالي 20 سنة وقد يمتد إلى 30.

يتميز "الكومودو" بجلده الخشن المقوى بألواح عظمية، بالإضافة إلى مخالبه الطويلة، وذيله العضلي الكبير، وتتنوع ألوانه بين الأزرق، والبرتقالي، والأخضر، والرمادي..

وباستخدام آلية " التمويه" يمكن لتنين الكومودو افتراس أي شيء يصادفه، بما فيها الغزلان والخنازير والتنانين الأصغر وحيوانات أضخم كجاموس الماء الكبير، باتباع خطة مدروسة حيث يصبر إلى أن تقترب الفريسة، ثم ينقضُّ عليها بمخالبه الحادة وأسنانه المسننة، فإذا تمكّن منها عَضّها، ليتسرّب لعابه "السامّ" إليها فيضعفها وينهكها ثم ينتزع أحشاءها ويلتهمها..

أما إذا نجحت بالإفلات من بين فكيه، فمصيرها الموت خلال 24 ساعة بسبب المئات من أنواع البكتيريا السامة والقاتلة التي يعجُّ بها لعابهُ

موطن الحيوان الأصلي هو جزر كومودو وجزيرة جوانغ رينتجا وبادار فلور الإندونيسية بعد اكتشافه عام 1912، ويعيش البالغ منه بشكل أساسي في غابات السافانا الاستوائية، ويفضل مناطق الأراضي المنخفضة المفتوحة ذات الحشائش والشجيرات الطويلة، ولكنه يتواجد أيضاً في الشواطئ وقمم التلال وأحواض الأنهار الجافة.

يتكاثر تنين الكومودو مرة واحدة في السنة ويصادف موسم تزاوجه في شهري يوليو وأغسطس، وبعد شهر من التزاوج تضع إناثه قرابة 30 بيضة، تدفنها في الأرض لتفقس بعد 8 أشهر

واللافت أنه عندما لا يكون هناك أيّة ذكور حول أنثى الكومودو، فإنّ لديها وسيلة أخرى للتكاثر، وذلك لامتلاكها كروموسومات جنسية من الذكور والإناث، وبالتالي يمكنها التكاثر من خلال عملية تسمى "التوالد العذري"

وإلى جانب معدل الوفيات المرتفع في البيوض، التي تقع غالباً فريسة للبالغين والأنواع الأخرى، فتنين الكومودو مهدد بالانقراض أيضاً نتيجة إهمال الإناث في وضع البيض، والصيد غير المشروع، والكوارث الطبيعية.