ما لا تعرفه عن العقيد علاء العيداني الذي لفت الأنظار في "خليجي25"

كثيرة هي الأحداث واللقطات المذهلة في حفل افتتاح بطولة كأس الخليج في العراق، إلا أن هذا الرّجل لفت انتباهَ الكثيرين، متسائلين من يكون؟

محافظ البصرة أسعد العيداني كشفَ عن هوية الرجل قائلا إنه العقيد علاء العيداني، الذي فقَد بصره في معارك تحرير الموصل من تنظيمِ داعش عامَ ألفين وخمسة عشر، عندما كان يعمل مراسلا حربيا لوزارة الدفاع.

والعيداني من سكان مدينة البصرة، أصيب في عينيه عندما كان يحمل رتبة رائد، بعد ذلك قرّرت وزارة الدفاع ترقيته إلى رتبة مقَدم ثم عقيد، وفي عام ألفين وعشرين نال درجة الماجستير في الفنون.

وتداول ناشطون مقاطع وصورًا للعقيد الضرير، معتبرينه أيقونة للتضحية.