متغيرات جديدة تعيد فيروس كورونا إلى الواجهة

لا يكاد يختفي متحوّر حتى تظهر سلالة جديدة، وأحدث المتغيرات السائدة لفيروس "سارس-كوف-2"، المسبب لكوفيد-19، والتي تنتمي لمجموعة متغيرات ”FLiRT" تثير مخاوف من أن الفيروس لن يختفي.

ومع أن اللقاحات ما زالت فعالة، والسلالات المتحورة لم يثبت تسببها بأمراض أكثر خطورة، إلا أنه لا ضمان لكيفية تغير الفيروس أو توقّعات للنتائج.

ورغم أن أحدث البيانات المتاحة تكشف تراجعاً واضحاً في عدد حالات دخول المستشفيات الأسبوعية، إلا أن ذلك لا يعتبر مقياساً بالنظر إلى أنه اعتبارًا من 1 مايو، لم يعد مطلوبًا من المستشفيات الإبلاغ عن حالات دخول كوفيد-19 إلى المستشفيات.

وبحسب الخبراء فإنه لا يوجد شيء مختلف جوهريًا في المتغيرات الجديدة مقارنة بالطفرات السابقة للفيروس.

فجميعها متغيرات فرعية من الأوميكرون وتحتوي على طفرات بروتينية شوكية تجعلها أكثر قابلية للانتقال، ما يعني أن اللقاحات والمناعة المكتسبة سابقًا قد لا تحمي الشخص تماماً كما كانت تحميه من السلالات السابقة، لكن الاختبارات المعملية تظهر أنها لا تزال توفّر حماية كبيرة ضد المرض الشديد.

ويليام شافنر، أخصائي الأمراض المعدية والأستاذ في كلية الطب بجامعة "فاندربيلت" يلخّص الأمر بقوله: "نحن الآن نتعامل مع هذا المرض على أنه أحد التهابات الجهاز التنفسي الخطيرة التي يغلب عليها الطابع الموسمي. إنه الآن متوطن، ونحن نتعلم جميعًا كيفية التعامل معه بطريقة روتينية.. إنها لن تختفي".