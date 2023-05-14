"ستدفعون ثمنا باهظا".. أردوغان يطلق تحذيرا في حال هزيمته

"ستدفعون ثمنا باهظا إذا خسرنا".. تحذير صريح وجهه الرئيس التركي أردوغان لأنصاره في حال خسارته الانتخابات الرئاسية.

أردوغان البالغ من العمر 69 عاما أقر بوجود صعوبة في استمالة الشباب الذين لم يعايشوا الفساد والفوضى الاقتصادية التي كانت سائدة في ظل الحكومات العلمانية في التسعينيات بحسب تعبيره.

واعتبر "أردوغان" أن المعارضة ما هي إلا أداة تستخدمها الحكومات الغربية لفرض رؤيتها على المجتمع التركي مناشدا في الوقت نفسه أنصاره بسحق صناديق الاقتراع.

ويبدو أن "أردوغان" يحاول حشد مؤيديه واستمالة الناخبين الشباب قبيل انطلاق الانتخابات في حين تظهر استطلاعات الرأي تفوقا طفيفا لمنافسه العلماني "كمال كليجدار أوغلو".