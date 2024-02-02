بعد تأجيلات متكررة.. حظ عاثر يجبر عروسًا على عقد زفافها بغياب العريس

كان حبهما للرياضة هو الشرارة التي ولّفت بين القلبين، بعد أن تعارفا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبعد 5 أشهر قرر أصلان وأدينا الارتباط، وسجلا عقد الزواج في المسجد كما تقتضي التقاليد الإسلامية، فحصلا على شهادة زواج من دائرة الأحوال المدنية..

وبعد الانتهاء من الإجراءات الروتينية تفرّغا للتخطيط لحفل زفافهما، الذي أرادا أن يدعوا إليه 150 من الأصدقاء والأقارب.

الزفاف الذي كان من المفترض أن يقام، في شتاء 2020، اضطر العروسان لتأجيله "قسريًا" بعد انتشار وباء كورونا، وبعد انحسار الوباء وعودة الأمل في إمكانية عقد الزفاف، في 2022، حدث ما لم يكن بالحسبان، حيث غادر العديد من الشبان من عائلتيهما للمشاركة في الحرب الروسية الأوكرانية، ما اضطرهما إلى تأجيل الحفل مرة أخرى.

وبعد قرابة 3 سنين من الحظ العاثر الذي منع إقامة حفل الزفاف المأمول، عاد مخطط الحفل ليراود أصلان وأدينا وهذه المرة بثقة كبيرة من أنه لا عوائق تلوح في الأفق.

حدّد العروسان، 28 أكتوبر2023، تاريخًا لليوم الموعود، واتفقا مع المصورين ومصممي الأزياء والمطعم، وأنفقا نحو مليون روبل للتحضير للحفل، وقبل يومين من الموعد شعر العريس بآلام شديدة في البطن، ونقل إلى المشفى ليتبين أنه مصاب بالتهاب الزائدة الدودية وعليه إجراء عملية جراحية مستعجلة.

فما كان من الشابين إلا أن امتثلا للقدر الذي لم يأذن بتواجدهما سويًا في الحفل، بل أن يكون زفافهما كما كان تعارفهما.. "عبر الفضاء الافتراضي".. واتفقا على إقامته بغياب العريس، الذي شارك العروس والضيوف الفرحة بصورته فقط خلال اتصال الفيديو.

وبحسب تصريحات العروس لموقع إلكتروني روسي، "خرج العريس من المشفى بعد الحفل بأسبوع، وهو بحال جيدة ويتماثل للشفاء، وقد حرصا على أخذ بعض الصور للذكرى في جلسة تصوير خاصة".