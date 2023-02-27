القس الأمريكي الشهير هيلاريون هيجي يعتنق الإسلام

خبر اعتناق القس الأمريكي الشهير هيلاريون هيجي الإسلام أخذ الحيز الأكبر في منصات التواصل، وسط اهتمام واسع، واحتفاء كبير بما قام به.

القس هيجي، الذي اختار لنفسه اسم "سعيد عبداللطيف" بعد إشهار إسلامه، قال إن اهتمامه بالإسلام ليس جديداً، وأن نيران الإسلام أشعلت روحه قبل عشرين عاماً، وكان يرغب في اعتناقه منذ فترة طويلة إلى أن حانت اللحظة المناسبة لذلك.

هيلاريون كان راهباً أرثوذكسياً وعمل قسيساً لمدة 14 عاماً، وإلى وقت قريب كان يخطط لإنشاء دير مسيحي في كاليفورنيا، وقد دأب في الماضي على انتقاد الإسلام، لكن يقول الآن إن اعتناقه للإسلام هو في الواقع عودة للإسلام ومثل العودة إلى المنزل.

الخطوة لاقت احتفاءً كبيراً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لكن أيضا أثارت الجدل في الوقت ذاته.