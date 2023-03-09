إيران أرسلت سرا شحنات ضخمة من الأسلحة إلى روسيا

يبدو أن روسيا باتت الآن مضطرة لطلب المساعدة من حلفائها، في مؤشر ينذر بنفاد مخزونها الخاص من الذخائر.

كميات كبيرة من الرصاص والصواريخ وقذائف الهاون، زودت بها إيران روسيا سرا؛ من أجل حربها في أوكرانيا، بحسب تقرير لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

زعم التقرير أن سفينتي شحن ترفعان العلم الروسي، ويطلق عليهما "موسى جليل" و"بيغي"، غادرتا إيران في يناير الماضي، متجهتين إلى روسيا وهما تحملان نحو مئتي حاوية مليئة بالأسلحة.

وتضمنت الشحنة حوالي مئة مليونِ رصاصة وثلاثمئة ألف قذيفة، من بينها قنابل يدوية وصواريخ مضادة للدبابات، وقذائف هاون، وصواريخ للمدفعية، وقذائف للمدرعات، إضافة إلى نحو عشرة آلاف سترة واقية من الرصاص دفعت روسيا ثمنها نقدا، بحسب التقرير.

وقدمت إيران مئات المسيرات لموسكو التي استخدمتها في مهاجمة البنية التحتية في أوكرانيا.

وأثارت هذه التسريبات مخاوف غربية بشأن احتمال أن تبدأ الصين خطوة مماثلة في تزويد روسيا بالأسلحة.