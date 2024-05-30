المنصب الجديد لحارس بوتين يثير جدلاً.. فهل يكون "خليفته المحتمل"؟

بعد تجديد انتخابه لفترة رئاسية مدتها 6 سنوات.. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعيّن مساعده وحارسه الشخصي السابق "أليكسي ديومين"، أمينًا عامًا لمجلس الدولة، بحسب ما أكدت الرئاسة الروسية.

إضافةً إلى منصبه الذي أوكله بوتين إليه حديثًا، كمساعد مختص بصناعات الدفاع، والذي جاء بعد أن شغل ديومين منصب الحاكم الإقليمي لمنطقة تولا الروسية.

إلا أن تعيينه أمينًا عامًا لهيئة استشارية للرئيس الروسي كمجلس الدولة، الذي أُحدثَ أول مرة العام 2000، ويتم تكليفه بالقضايا ذات الأهمية القصوى لروسيا.

هو الأمر الذي يرجّح فرضيةً يؤمن بها كثيرون، تعتبر ديومين، البالغ من العمر 51 عامًا، ومن كان حارسًا شخصيًا لبوتين خلال فترتي رئاسته الأولى والثانية، وعمل نائبًا سابقًا لرئيس المخابرات العسكرية الروسية، على أنه "خليفة" محتمل لبوتين، وفق تعبير المستشار السابق بالكرملين "سيرجي ماركوف".

ورغم عدم توافر معلومات مؤكدة حول الخليفة المستقبلي المفضل بالنسبة لبوتين، والذي بانتهاء فترته الرئاسية التي بدأت للتو، يكون قد استنفد فرصه في الترشح لمنصب الرئيس الروسي.