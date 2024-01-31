خيمة تتحول إلى عيادة لرعاية الحوامل في غزة

في هذه الخيمة البسيطة المصنوعة من الخشب والنايلون والتي ربما لا تقي من البرد والمطر، حوَّل الدكتور محمد الرقب والذي نزح إلى رفح هذه الخيمة إلى عيادة مجانية بأبسط الإمكانيات لمتابعة النساء الحوامل اللواتي داهمتهن الحرب ووجدن أنفسهن دون متابعة أو رعاية طبية ملائمة.

العيادة عبارة عن خيمة مقسَّمة إلى حجرتين، إحداهما لاستقبال المراجعات، والأخرى للمعاينة حيث تضم سريرًا وجهاز تصوير يعتمد على كهرباء الطاقة الشمسية.

منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" أحصت وجود نحو 50 ألف امرأة حامل وقرابة 70 ألف أُمّ مرضعة في قطاع غزة.

يعاني معظمهن من سوء التغذية ما يظهر أثره في الأجنة والأطفال، ويحتجن إلى تدخل وقائي طبي عاجل لإنقاذهن.

إضافة إلى ذلك، فإن أكثر من 80% من الأطفال في القطاع يعانون من فقر غذائي حادٍ، وما لا يقل عن 10 آلاف طفل دون سن الخامسة قد يواجهون الهزال الشديد بسبب سوء التغذية.