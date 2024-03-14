مبادرة تكافلية.. رمضان يلقي بظلاله على العاصمة الفرنسية باريس

في البلدان المسلمة أو خارجها.. بالنسبة للمسلمين شهر رمضان لا يشبه غيره؛ إذ لا بدَّ لطقوسه الجميلة أن تحدث الفرق، وتفيض بالخير على الجميع، من خلال مبادرات مجتمعية تكرّس الرّوح التّكافلية بين أفراده..

في العاصمة الفرنسيّة باريس افتُتح معرضٌ لبيع منتجات رمضان لمدة ثلاثة أيام، الغاية منه تمكين أصحاب الأعمال التجارية الصغيرة، المشاركين بعرض منتجاتهم المتنوعة ودعمهم لتوسيع أعمالهم.

بينما بعض آخر منهم طلاب يقومون برحلات إنسانية إلى السنغال، حيث افتتحوا سابقاً معرضاً مماثلاً، ويخططون لجمع أكبر قدر ممكن من المال، لمساعدة الأطفال المحرومين في البلد الأفريقي؛ إذ عملوا على ترميم إحدى المدارس، ويشرعون ببناء مدرسة قرآنية هناك بحسب ما صرّحوا لإرم نيوز.