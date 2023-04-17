زيارة غير مسبوقة لنجل شاه إيران رضا بهلوي إلى إسرائيل.

وزيرة المخابرات الإسرائيلية جيلا جملئيل، التي ستستضيفه، وصفت قرار الزيارة بـ"الشجاع". حيث يعتبر أبرز شخصية إيرانية تزور إسرائيل علنا، بحسب تقارير إخبارية عبرية، كشفت أيضا أنه سيشارك في عدة فعاليات، من بينها لقاء ممثلين عن الطائفة البهائية، في حيفا.

بهلوي الابن الأكبر لآخر شاه لإيران، محمد رضا، قال إنه يحمل رسالة صداقة، مؤكدا أنه "يمكن إعادة إحياء الرابطة القديمة بين الشعبين".

ويعيش بهلوي في الولايات المتحدة الأمريكية، منذ أن كان عمره 17 عاما، حيث توجه إليها للالتحاق بمدرسة عسكرية، قبل أن يتخلى والده عن العرش، في عام 1979، ليكمل هو حياته في المنفى.