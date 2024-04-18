"قد تستهدفها إسرائيل".. ما أبرز المنشآت النووية الإيرانية؟

في ظل التقارير المتواترة حول إمكانية استهدافها من قبل إسرائيل، ما أبرز المنشآت النووية الإيرانية؟

مفاعل بوشهر

أول محطة للطاقة النووية في إيران، من مهامها إنتاج الماء الخفيف، والبلوتونيوم المستخدم في أغراض نووية.

مفاعل أراك

أكبر منشأة نووية في البلاد، يمكنها إنتاج 10 كغ من البلوتونيوم سنويًا؛ ما يكفي لصنع قنبلتين نوويتين.

مجمع أصفهان النووي

أهم منشأة نووية، تضم 4 مفاعلات للبحوث النووية، ومركزا للتكنولوجيا النووية، ومنشأة لتخصيب اليورانيوم.

منشأة فورو

بُنيت بعمق 80 مترًا في منطقة جبلية، مخصصة لتخصيب اليورانيوم، حتى درجة نقاء انشطارية نسبتها 20%.

محطة نطنز

أكبر منشأة طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم، قادرة على تشغيل 50 ألف جهاز طرد مركزي، يمكنها إنتاج يورانيوم عالي التخصيب.