1000 عملية سرقة لمتجر في عام واحد فقط.. إليكم تفاصيل القصة المثيرة

1000 عملية سرقة خلال عام واحد فقط احتاجت 3 دفاتر لتوثيق تفاصيلها من قبل مديرة متجر في بريطانيا باتت كمراقب الدوام تسجل وقت دخول السارق وتكتب ما الذي سرقه مستعينة بعشرين كاميرا مراقبة تصور السرقات للذكرى فقط، فالشرطة لم تدخل إلى المتجر سوى مرة واحدة وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

في بلد أصبح فيه السطو على الرفوف مهنة مَن لا مهنة له، قالت مديرة المتجر ناعومي للصحيفة إنها تميز بين الجياع والسارقين فالفئة الثانية تأخذ عشرات العلب من الرفوف لبيعها والاستفادة من ثمنها، حتى أن بعضهم يأتي بشكل دوري فهي تتعرف عليهم بمجرد دخولهم إلى المتجر، بل وتطلق عليهم ألقابًا نسبة للمواد التي يسرقونها مثل سيدة الزبدة.

" إنهم يهدّدوننا بشكل يومي"هكذا تقول ناعومي وغيرُها من أصحاب المتاجر الذين أجمعوا على أن مهنتهم باتت محفوفة بالمخاطر والاعتداءات التي تنفَّذ تحت غطاء ارتفاع تكاليف المعيشة.