فيلم "الحارة" يثير غضبا في الأردن

جدل جديد في الأردن، يثيره فيلم "الحارة"، بعد أيام قليلة من عرضه على "نتفليكس".

العمل الجديد الذي يقوم ببطولته الفنان منذر رياحنة، تضمن بحسب متابعين، شتائم نابية ومشاهد حميمية، ما عرضه لهجوم حاد.

اتُهم العمل بتشويه صورة المجتمع الأردني ومخالفة العادات والتقاليد، فيما اختار آخرون الإشادة بمضمون العمل بشكل عام.

الهيئة الأردنية الملكية للأفلام، التي قدمت دعما ماديا للفيلم، قالت إن العمل يتحدث عن فئة معينة، ولا يعبر عن المجتمع ككل.

الهيئة أكدت أيضا أن "الحارة" فيلم روائي من وحي خيال المؤلف، وليس بالضرورة أنه يقدم أحداثا حقيقية.