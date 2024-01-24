روسيا تبدأ بفرض منطقة عازلة شمال خاركيف

تبدأ روسيا بفرض منطقة عازلة شمال خاركيف بسبب الهجمات التي تتعرض لها مقاطعة بلغرود الروسية شمال مقاطعة خاركيف الأوكرانية بواسطة القصف بالطائرات المسيَّرة والمدفعية والهاونات، وكذلك عمليات تسلل يقوم بها فيلق المتطوعين الروس وهم معارضون لبوتين ومدعومون من أوكرانيا من خلال شن هجمات برية محدودة وعمليات تسلل داخل مقاطعة بلغرود الروسية.

ومن أجل إيقاف هذه التهديدات الأوكرانية أعلنت روسيا عن نيتها في إقامة منطقة عازلة بعمق 15 كيلومترًا داخل الأراضي الأوكرانية في مقاطعة خاركيف.

ويوم أمس، شنَّت أولى هجماتها لتنفيذ المنطقة العازلة، وسيطرت على منطقة بلاتنفكا شمال شرق خاركيف.