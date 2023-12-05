عادات "بسيطة" لا تعرف أنها مدمرة للبيئة

لن نكرر الأضرار التي يسببها البلاستيك، ولن نوجه نصائح بترشيد استهلاك الكهرباء أو الماء، فالجميع بات يعرف الأضرار والمخاطر..

لكن.. هل تعلم أن بعض العادات اليومية البسيطة التي تقوم بها "بالغة الخطورة" على كوكب الحياة؟

استهلاك اللحوم بكثرة

حتى تستمتع أنت بوجبة دسمة، يتم قطع الغابات لتوفير مساحات للماشية؛ ما يدمر البيئة ويدهور التنوع البيولوجي

عدا عن غاز الميثان الذي ينبعث من الحيوانات أثناء عملية الهضم.

السياحة المفرطة

يدمر بناء الفنادق والمنتجعات الحياة الطبيعية المحلية في سبيل إمتاعك،

كما إنك توّلد المزيد من النفايات وتلوث المياه والهواء برحلاتك المتتالية؛ ما يدهور النظم البيئية.

أما انبعاثات الكربون من الطائرات التي تستقلها، فتؤدي إلى تفاقم مشاكل المناخ

تشغيل الأجهزة بوضعية الاستعداد Standby

بسبب كسلك، قد تزيد من استخدام الطاقة وترفع انبعاثات الكربون في الغلاف الجوي

كما إنك تقصّر العمر الافتراضي لأجهزتك؛ ما يدفعك لاستبدالها، وخلق نفايات إلكترونية تحتوي على مواد خطرة على البيئة والصحة.

الموضة "الرخيصة والسريعة"

حتى لا تكرر ملابسك وتتعرض للانتقاد، تشتري قطعًا رخيصة الثمن مصنوعة بجودة منخفضة من مواد كيميائية ضارة، والتي تعمل بدورها على تلويث مصادر المياه وإنهاك النظم البيئية

واعلم أن التخلص من الأزياء الرخيصة يعمل على انبعاث الغازات الدفيئة، التي تسهم في تغيير المناخ.

أخبرونا هل ستتوقفون عن ممارسة العادات السابقة لإنقاذ الكوكب؟