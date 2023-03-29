رئيس المجلس الإسلامي بالبرازيل يتحدث عن عادات رمضان

يقول الشيخ خالد رزق السيد تقي الدين، رئيس المجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية في البرازيل، إن مظاهر الفرح بشهر رمضان الكريم تتنوع في ربوع المساجد والمصليات المختلفة داخل دولة البرازيل، مؤكداً في الوقت نفسه أن مسلمي البرازيل يفتقدون للأجواء الروحانية الحقيقية.

ويضيف الشيخ تقي الدين في لقاء مع "إرم نيوز"، أن "المساجد تحرص على استضافة قرّاء القرآن الكريم الذين تبتعثهم وزارة الأوقاف المصرية لتزيين ليالي هذا الشهر الكريم بأصواتهم الندية المرتلة لكتاب الله عز وجل".

ويوضح كذلك أنه في البرازيل "تنتشر في كثير من المؤسسات والمساجد موائد الرحمن للإفطار المجاني خلال شهر رمضان، وتجمع أبناء الجالية غنيهم وفقيرهم وهي فرصة لتبرع الميسورين من مالهم الخاص لإدخال الفرحة على نفوس المسلمين، وكذلك لقاء اجتماعي يضم كافة طبقات الجالية المسلمة.. وثمَّة فرصة للتعارف وأداء الصلوات داخل المسجد".