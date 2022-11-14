العراق.. القاضي حيدر حنون المتهم بالفساد يصبح رئيسا لـ "هيئة النزاهة"

"كيف لمتهم بالفساد أن يصبح رئيسا لهيئة ستلاحق الفساد والفاسدين؟".. هكذا تساءل عراقيون بغضب بعدما كلف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني القاضي السابق حيدر حنون بمنصب رئيس هيئة النزاهة، خلفا لعلاء الساعدي الذي قدم استقالته.

حنون، العضو في تحالف الفتح برئاسة هادي العامري، كان قاضيا لغاية العام 2016، عندما أقاله مجلس القضاء الأعلى من منصبه بتهم تتعلق بالفساد، بحسب وسائل إعلام عراقية.

عراقيون عبروا عن دهشتهم من تعيين شخصية متهمة بملفات "فساد كثيرة" وبإقرار القضاء في منصب حساس كهذا، مطالبين السوداني بالعدول الفوري عن القرار.