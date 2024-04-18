أمريكا تستخدم صاروخ "SM-3" لأول مرة لصد هجوم إيران على إسرائيل.. فما قدراته؟

خلال صد الهجوم الإيراني غير المسبوق على إسرائيل تم إطلاق ما بين 4 إلى 7 صواريخ (SM-3)، من مدمرتين أمريكيتين موجودتين في البحر المتوسط، وفق مجلة "إنترسبت" الأمريكية، وذلك "للمرة الأولى" في عمليات قتالية.

صواريخ SM-3 من صناعة شركة "رايثيون"، وهي مخصصة لإطلاقها من أنظمة محمولة على متن سفن، ويمكن لها اعتراض الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى، بالإضافة إلى قدرتها على استهداف الأقمار الاصطناعية الواقعة بالقرب من مدار الأرض.

الصاروخ دخل الخدمة، العام 2014، ويصل طوله إلى قرابة 6 أمتار ونصف المتر، وبرز اسمه عندما أجرت الولايات المتحدة تجربة اعتراض لصاروخ باليستي متوسط المدى، في أكتوبر العام 2018، والتي تكللت بالنجاح في حينها.

ويعد صاروخ "SM-3" جزءًا من منظومة "إيجيس"Aegis البحرية الدفاعية للصواريخ الباليستية، والتي اعتمدتها كل من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، وعارضت روسيا نشرها في دول مثل بولندا العام 2009.