فقد إحدى عينيه.. الكشف عن الحالة الصحية للكاتب سلمان رشدي للمرة الأولى منذ أسابيع

للمرة الأولى منذ أسابيع كشف "أندرو ويلي" وكيل أعمال الكاتب البريطاني "سلمان رشدي" الذي تعرض لهجوم مميت في أغسطس الماضي، تطورات حالته الصحية التي ستكون بمثابة صدمة لجلاده الذي حاول قتله.

أندرو ويلي قال لصحيفة "الغارديان" البريطانية، إن "رشدي فقد البصر في إحدى عينيه، كما لم يعد قادراً على استخدام يده الثانية، بعد نجاته من الهجوم و أهم مافي الأمر هو أن هذا الكاتب سيعيش"

هذا الخبر سيكون صدمة جديدة للمتهم بالاعتداء عليه "هادي مطر" الذي قال في مقابلة له في السجن، إنه فوجئ بأن المؤلف قد بقي على قيد الحياة.

وبحسب رويترز .. مطر سينال عقوبة السجن لمدة 25 عاماً إذا ما أعلنت هيئة المحلفين إدانته النهائية .