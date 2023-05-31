سارة شندي.. أول رقيبة مصرية مسلمة في الشرطة الأمريكية تتحدث لـ "إرم نيوز"

كشفت سارة شندي، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أول فتاة مصرية مسلمة تتقلد منصب رقيب شرطة في ولاية أوهايو الأمريكية، بعضا من رحلة كفاحها وحبها للعمل الشرطي، والزي الرسمي.

سارة شندي أدت اليمين مع قسم شرطة جامعة كيس ويسترن ريزيرف، بولاية أوهايو الأمريكية، حيث لاقى قرار تعيينها ترحيبا وسط المجتمعات العربية في الولاية التي يوجد بها 32 ألف ضابط، لتنضم لهم سارة كأول امرأة عربية مسلمة.

سارة أكدت أنها لم تنفصل عن وطنها الأصلي مصر، وأنها حريصة على زيارتها بين فترة وأخرى، معبرة عن حبها للعادات والطعام المصري، وسماع صوت الأذان في الجوامع. وتقول سارة إن تمسكها بقيمها هو ما يساعدها لتكون شرطية جيدة.