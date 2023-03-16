"وول ستريت جورنال" تكشف عن خطوة إيرانية جديدة لإتمام الاتفاق مع السعودية

إيران وافقت على وقف تسليح الحوثيين لإتمام الاتفاق مع السعودية بحسب صحيفة وول ستريت جورنال التي كشفت أن الحوثيين رحبوا علنًا بالاتفاق، لكن بعض قادتهم عبروا سرا عن مخاوفهم من أنه قد يؤدي إلى انخفاض كبير في الدعم من طهران.

ويبقى أحد الأسئلة الرئيسية بحسب الصحيفة هو ما إذا كان الاتفاق يحظى بدعم المؤسسة العسكرية الإيرانية. لافتة إلى أن الحرس الثوري الإيراني لم يعلق عليه، في صمت أثار التساؤلات بشأن ما إذا كان سيحترم الالتزامات التي تعهد بها الساسة الإيرانيون، خاصة أن الحرس الثوري غالبا ما يرسم سياساته بشكل مستقل عن الحكومة كما تقول الصحيفة.