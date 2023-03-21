كيلو سنويا.. أنت تأكل الحشرات دون أن تعلم

إذا كنت تنزعج من مشاهد أكل الحشرات هذه فاعلم أنك ربما تتناول نصف كيلو من الذباب والحشرات أو أكثر سنوياً دون أن تعلم!!.

كل هذه الكمية هذه ليست مزحة أو كلمات تشويقية فارغة.. تابعوا معنا حتى النهاية حتى تتعرفوا على حقيقة تناولكم للحشرات.

"ربما يبتلع الفرد حوالي نصف كيلوغرام إلى كيلوغرام كامل من الذباب واليرقات والحشرات الأخرى كل عام دون أن يعرف ذلك".

هكذا قالت ليلي إيبليت ( (Layla Eplett في مدونة Scientific American Guest Blog والتي أشارت فيها إلى أننا نتناول الحشرات أو أجزاء منها يوميا دون أن نعلم.

لكنها لم تكن الوحيدة التي تحدثت في هذا الشأن وبحثت فيه، فمنظمة الأغذية الزراعية التابعة للأمم المتحدة تروج دائما للفوائد البيئية والغذائية لتناول ما أطلقت عليهم اسم.

"أصدقاؤنا ذو الأرجل المتعددة"

من وجهة نظر المنظمة نحن نعيش بشكل دائم في منطقة الحشرات ولا يمكن الهروب من الواقع، واعتمادا على ذلك وضعت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ( FDA) معاييرا ونسبا تصنف الغذاء بأنه صحي و صالح للاستهلاك البشري في حال وجود عدد معين أو بمعنى آخر سقف مسموح لتسبح الحشرات أو أجزاؤها داخله أو الرؤوس داخله بحجة أنه من المستحيل عملياً إبعادها تماماً.. فكيف ذلك؟.

هو دليل مرجعي كجميع الأدلة يوضح مستويات العيوب الصادرة عن إدارة الغذاء والدواء جاء فيه مثلا أن معجون التين أو المربى يمكن أن يحتوي على ما يصل إلى 13 رأس حشرة في 100 جرام، بينما من المحتمل أن تحتوي عصائر الفاكهة المعلبة على يرقة لكل 250 مليلتر وهي جميعا تدخل المعدة دون أن نراها حتى!.

وإلى محبي الشوكولا فقد يحتوي لوح الشوكولا على ما يصل إلى 74 قطعة من الحشرات وذلك وفقا لدراسة أجرتها شركة Terro

الآلاف منها في الخضروات – المئات في المعلبات – الكثير في العصائر الطبيعية، وقائمة طويلة من الأرقام الصادمة.

مجموعة الصور هذه نشرت لتوضح كميات مدروسة يمكن أن تكون داخل أطعمتنا اليومية سواء كانت على هيئة حشرات أو بيوض بهدف أن يثبت لنا مؤيدو تناول الحشرات أن الأمر أقل من عادي ولا حاجة للاشمئزاز.

هي دراسات ولوائح وعمل منظمة تهدف إلى إقناعنا بأننا نتناول الحشرات شئنا أم أبينا وأن الأمر طبيعي خصوصا وأن ملياري شخص حول العالم يتناولون الحشرات.. والأمر لا يتوقف هنا فإليكم هذا العنوان:

" استعدوا لتقبل فكرة الحشرات الصالحة للأكل، أربعة أسباب وراء فتح الحشرات الصالحة للأكل لآفاق جيدة للأمن الغذائي وسبل العيش." بالخط العريض.. كتب هذا العنوان على موقع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة كنوع من تمهيد الطريق نحو أنواع جديدة من الغذاء.

إذا بودرة الصراصير في الخبز أو قرار الاتحاد الأوروبي بالسماح بتناول الحشرات ليست أفكارا وليدة اليوم فتلك الشركات المصنعة للأطعمة التي تعتمد على الحشرات تعمل على جذب المزيد من المستهلكين يوما بعد يوم والمسألة مسألة وقت فقط، قبل أن تتعود عزيزي المشاهد فربما يصبح أكل الحشرات أقل من عادي بحجة تلبية الحاجة المتزايدة للغذاء!!.