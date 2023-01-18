لقاء أبوظبي.. أول قمة إقليمية يشارك فيها سلطان عمان منذ توليه الحكم

اختار سلطان عمان هيثم بن طارق الإمارات محطة لأول قمة إقليمية يشارك فيها منذ توليه الحكم في يناير عام 2020.

وهذه القمة التي احتضنها أبوظبي عقدت في فضاء عام بعيدا عن الأجواء البروتوكولية لتبدو كما وصفت بأنها لقاء أخوي تشاوري دعا إليه الرئيس الإماراتي للتنسيق المشترك لخدمة الاستقرار والازدهار في المنطقة بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

ووصف أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي القمة بأنها "استمرار للقاءات عديدة مماثلة للقادة العرب"، والتي عُقد آخرها في أغسطس/ آب 2022 على ساحل البحر المتوسط ​​في مصر.