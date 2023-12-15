أشرف ريفي: المشروع الإيراني يعرقل التمديد لقائد الجيش

أكد عضو كتلة "تجدد" اللبنانية اللواء أشرف ريفي، أنه "رغم موقف الكتلة المبدئي المتمثل بعدم المشاركة في أي جلسة تشريعية، إلا أنه قررنا المشاركة لأجل بند التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون"، كاشفا أن "المشروع الإيراني يتدخل في مسألة التمديد".



وأوضح اللواء ريفي، في لقاء مصور مع "إرم نيوز" من العاصمة اللبنانية بيروت، أن "قرار المشاركة جاء بسبب خطورة الوضع في حال تغيرت القيادة".



ويعيش لبنان جدالًا سياسيًّا حادًّا بين مجلس النواب (البرلمان) ومجلس الوزراء، بشأن التمديد لقائد الجيش اللبناني العماد جوزف عوف، في ظل الشغور الرئاسي بلبنان والمعارك في الجنوب.



وأضاف ريفي: "لا شك أن إقرار تأجيل التسريح في مجلس الوزراء قانوني، لكن ثمة خطر هو إنْ لم ينبع الاقتراح من وزير الدفاع، فسيكون فيه عيب قانوني".



وبشأن العراقيل في مسألة التمديد لقائد الجيش، قال اللواء ريفي: "نواجه عراقيل من الممانعة، من حزب الله بشكل أساسي، أي من المشروع الإيراني، فنحن نشعر أن ثمة قطبة مخفية بسياق الأمور، كما أن الحكومة بدلت بمواقفها عدة مرات".