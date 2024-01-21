"صانع القنابل".. من هو الحاج صادق الذي اغتالته إسرائيل؟

بغارة إسرائيلية على حي المزة في دمشق، قُتل المسؤول الرفيع في فيلق القدس الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني، صادق أوميد زادة، المعروف باسم "الحاج صادق".. فمن هو؟.

صادق أوميد زادة جنرال في قوات "فيلق القدس" الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني، وهو مسؤول وحدة استخبارات الفيلق في سوريا.

الجنرال زادة من مواليد العاصمة طهران ويبلغ من العمر 58 عاماً، وكان من المقربين من قائد فيلق القدس في سوريا الجنرال رضي موسوي، الذي اغتالته إسرائيل بطائرة مسيرة قرب دمشق في ديسمبر الماضي.

كان الحاج صادق مسؤول العمليات الاستخباراتية لـ"فيلق القدس"، الذي يقوم بتنفيذ العمليات العسكرية خارج حدود إيران.

صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نشرت قبل مدة تقريرا اعتمد على وثائق مسربة، قالت فيه إن صادق أوميد زاده كان يقود خطط الحرس الثوري الإيراني لتنفيذ هجمات ضد القوات الأمريكية في سوريا.

وأشارت الصحيفة في حينها إلى أن الحاج صادق كان يُشرف على تصميم القنابل وتقديم المشورة لاستهداف القوات الأمريكية، إذ حدد الأهداف التي يجب مهاجمتها، كما وجه بإرسال عملاء لالتقاط صور استطلاعية للطرق التي تسلكها القوات الأمريكية الموجودة داخل سوريا.