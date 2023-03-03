رسالة الإماراتي سلطان النيادي بعد وصوله إلى محطة الفضاء الدولية

وجه رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، رسالة شكر من محطة الفضاء الدولية، مؤكدا أن مهمته الفضائية هي لخدمة البشرية جمعاء.

وقال النيادي: "شكرا جزيلا لكل مَن وقف معنا.. الحمد لله وصلنا إلى محطة الفضاء الدولية.. شكرا لأمي وأبي وعائلتي.. شكرا لقيادتنا الرشيدة التي أولتنا الثقة.. اللهم لك الحمد".

وأضاف: "الإمارات تخطو خطوات جبارة.. وإن شاء الله تتلوها خطوات جبارة في المستقبل، وهذا كله بفضل القيادة الرشيدة ونظرتها والتعاون الدولي الذي تتبعه دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الإطار".

ونجحت عملية التحام المركبة "دراغون" التي تحمل النيادي مع طاقم Crew-6، بالمحطة الفضائية، بعد ما يقرب من 25 ساعة من إطلاقها من مركز كنيدي للفضاء التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) في كيب كنافيرال في ولاية فلوريدا.