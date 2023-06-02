انتخاب أول رئيس مثلي الجنس في العالم

اختار البرلمان في لاتفيا إدغار رينكيفيتش رئيسا للبلاد، ليصبح أول شخص مثلي الجنس يتولى هذا المنصب في العالم.

وتعهد رينكيفيتش، البالغ من العمر 49 عاما، بعد انتخابه بأن "يفعل كل ما يمكن من أجل أن يكون المجتمع أكثر اندماجا"، بحسب وكالة "بلومبيرغ".

رينكيفيتش الذي لطالما أكد دعمه الثابت لأوكرانيا، كان بالمقابل لا يتردد في إظهار عدائه الشديد للكرملين، وفقا لـ"أسوشيتد برس".

ومنذ كشْفه في العام 2014 عن مثليته الجنسية، عبّر رينكيفيتش عن "فخره" بذلك في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر.

وكان رينكيفيتش وزيرا للخارجية وتقلد منصبا رفيع المستوى في وزارة الدفاع، وسبَق له أن عمل محللا إخباريّا في إذاعة لاتفياس.