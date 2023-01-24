الاستقالات تلاحق الحكومات الكويتية المتعاقبة.. ما الذي يجري؟

قدمت حكومة الكويت استقالتها بعد 3 أشهر فقط من تشكيلها في أحدث حلقة من الصراع المستمر مع البرلمان.

صراع جاء هذه المرة على وقع قوانين قدمها نواب في البرلمان ، ومنها شراء الحكومة لقروض المواطنين وإعادة تقسيطها عليهم مع اسقاط الفوائد، وغير ذلك من مقترحات تراها الحكومة مكلفة ماليا.

وكانت الحكومة الكويتية تقدمت بالاستقالة خمس مرات متتالية خلال العامين ونصف الماضية بمعدل استقالة كل 6 أشهر.

وتعيش الكويت منذ سنوات توترا مستمرا بين الحكومات والبرلمانات المتعاقبة.

ويتمتع البرلمان الكويتي بصلاحيات كبيرة مقارنة بالهيئات المشابهة في دول الخليج، حيث يمكنه استجواب رئيس الوزراء والوزراء ويملك حق إقرار القوانين ورفضها وإلغاءها، لكن الأمير له الكلمة الفصل في شؤون البلاد، وله صلاحية حل البرلمان.